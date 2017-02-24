Київ 2016 р. збільшив доходи бюджету на 22%

Надходження податків і зборів до бюджету Києва за підсумками 2016 року збільшилися на 22,2% порівняно з 2015 роком – до 38 млрд 687 млн грн.

Відповідні дані містяться в звіті про виконання бюджету за 2016 рік у газеті "Хрещатик" від 24 лютого 2017 року.

Згідно з повідомленням, збільшення доходів обумовлено, зокрема, змінами до бюджетного і податкового законодавства і поліпшенням адміністрування податків у місті.

У загальний фонд бюджету в 2016 році надійшло на 2,5% більше затвердженого плану – 34 млрд 128 млн грн, спецфонду – на 5,9% більше плану, або 4 млрд 559 млн грн.

Базовим джерелом наповнення бюджету загального фонду залишається податок на доходи фізосіб – 45%, або на 11,1 млрд грн. Місцеві податки становили 35% - 8,7 млрд грн, єдиний податок – 3,1 млрд грн.

У свою чергу, основним джерелом надходжень до спецфонду є пайова участь забудовників (563,1 млн грн) та митні платежі (597,3 млн грн).

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2017 рік із дохідною частиною 38,238 млрд грн, видаткової – 38,239 млрд грн, профіцитом загального фонду бюджету - 7,188 млрд грн, який буде перенаправлено до спецфонду.

Основними джерелами наповнення загального фонду бюджету стануть надходження від податку на доходи фізосіб - 13,28 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 2,95 млрд грн, податок на майно - 5,6 млрд грн, акцизний збір - 1,53 млрд грн, земельний податок - 2,3 млрд грн, оренда комунального майна - 2,8 млрд грн, єдиний податок - 3,4 млрд грн тощо.