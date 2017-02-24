Гройсман запропонував Раді встановити чіткі терміни переходу до єдиної Служби фінрозслідувань

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував роботу податкової міліції та підрозділів МВС та СБУ із боротьби з економічними злочинами і підтримав ідею створення єдиної Служби фінансових розслідувань, запропонувавши Верховній Раді встановити чіткі терміни її запуску.

"Що сталося, те сталося... Є два шляхи: відновити роботу податкової міліції і залишити все, як було раніше. Але, я вважаю, можна зробити більш прогресивний крок - створити єдину Службу фінансових розслідувань, що буде цивілізованою і якісною", – сказав прем'єр на "Годині уряду" у парламенті, коментуючи суперечку про правову невизначеність податкової міліції з 1 січня.

В. Гройсман пояснив свою позицію тим, що вона відповідає інтересам реального сектора економіки і бізнесу і спрямована на продовження економічного зростання.

"Я отримую десятками і сотнями скарги на листи податкової міліції, відділу "К" СБУ, служби з економіки МВС та інших контролюючих органів. За першого наближення 80% можу розглядати як реальний тиск на реальний сектор і на бізнес. Ці контролери перетворюються на рекетирів", – заявив прем'єр.

Глава уряду звернувся до депутатів з проханням зібратися на наступному пленарному засіданні і визначитися: "що ми робимо і в які терміни – якщо відновлення (податкової міліції), то на який термін". "Не може бути це нескінченна система тиску на бізнес будь-якого контролюючого органу", – ще раз наголосив В. Гройсман.

Як повідомлялося, під час проходження законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу для поліпшення інвестиційного клімату (закон №1797-VIII) напкінці 2016 року в Раді припустилися технічної помилки при зміні нумерації пунктів.

"Де-юре правовий статус податкової міліції зараз – "поза законом". Де-факто вона не ліквідована, співробітники не звільнені, провадження не передані, продовжує свою діяльність", - описала ситуацію народний депутат Тетяна Острикова (фракція "Самопоміч").

Міністр фінансів Олександр Данилюк у такій ситуації закликав до якнайшвидшого прийняття закону про створення Фінансової поліції (Служби фінансових розслідувань) згідно з меморандумом з Міжнародним валютним фондом і категорично виступив проти відновлення податкової міліції.

Водночас глава Державної фіскальної служби (ДФС), до складу якої входить податкова міліція, Роман Насіров 17 лютого зазначив, що податкова міліція продовжує виконувати свої функції, визначені відповідними законами. За його словами, у ДФС відсутні дані про скарги підприємців до судів на податкову міліцію, у зв'язку з її незаконністю з початку 2017 року. Р. Насіров уточнив, що відомство перевірить інформацію в ЗМІ про існування таких прецедентів.

Спроба Верховної Ради 23 лютого повернути податкову міліцію в правове поле провалилася – підтримувана профільним парламентським комітетом поправка до законопроекту "Щодо оподаткування спадщини" була розкритикована міністром фінансів Олександром Данилюком і набрала 194 голоси за необхідного мінімуму 226 голосів.