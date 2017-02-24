Близько 250 млн грн передбачено на покращення матеріальної бази навчальних центрів ЗСУ до 2017 р. - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що бюджет на поточний рік передбачає майже 250 млн грн для покращення матеріальної бази навчальних центрів Збройних сил України.

З бюджету на цей рік майже 250 млн грн заплановано на поліпшення матеріальної бази навчальних центрів Збройних сил", - написав він на сторінці в Facebook в п'ятницю.

За даними С. Полторака, 132,5 млн грн передбачено на відновлення навчального центру в Старичах Львівській області, майже 100 млн грн - на будівництво табірного містечка на полігоні "Широкий Лан" (Миколаївська обл.) і близько 13 млн грн - на відновлення фондів 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ (Чернігівська обл.).