Реалізація програма реімбурсації для людей з хронічними захворюваннями розпочнеться в Україні з 1 квітня

З першого квітня поточного року в Україні запрацює програма компенсації вартості ліків для людей з хронічними захворюваннями, заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"З першого квітня ми запускаємо в дію програму реімбурсації - компенсацію на ліки для хронічних хворих. Це означає, що людина отримуватиме безкоштовні ліки для лікування своєї хвороби", - сказав В. Гройсман на годині запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.