Події

12:37 24.02.2017

Реалізація програма реімбурсації для людей з хронічними захворюваннями розпочнеться в Україні з 1 квітня

З першого квітня поточного року в Україні запрацює програма компенсації вартості ліків для людей з хронічними захворюваннями, заявляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"З першого квітня ми запускаємо в дію програму реімбурсації - компенсацію на ліки для хронічних хворих. Це означає, що людина отримуватиме безкоштовні ліки для лікування своєї хвороби", - сказав В. Гройсман на годині запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

ВАЖЛИВЕ

НБУ залишив без змін перелік системно важливих банків у складі Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку

СБУ зняла претензії до 15 імпортерів скрапленого газу і МЕРТ скасує для них санкції

Артеменко прибув на допит до Генпрокуратури

Авдіївка після обстрілу знову залишилася без води

Фірташа знову затримали у Відні

ОСТАННЄ

В Україні на вихідних похолоднішає

Близько 250 млн грн передбачено на покращення матеріальної бази навчальних центрів ЗСУ до 2017 р. - Полторак

Гройсман запропонував Раді встановити чіткі терміни переходу до єдиної Служби фінрозслідувань

Київ 2016 р. збільшив доходи бюджету на 22%

СММ ОБСЄ констатує зниження кількості випадків порушення режиму тиші на Донбасі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные браслеты
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА