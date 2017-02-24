Події

12:54 24.02.2017

В Україні на вихідних похолоднішає

Найближчої доби холодне повітря арктичного походження почне витісняти тепло з території України, тому температура знизиться, особливо на заході і півночі; погоду з опадами визначатимуть атмосферні фронти.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західних, північних та Вінницькій областях вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла (на високогір'ї Карпат протягом доби 3-8° морозу).

На решті території вранці і вдень дощ із переходом в мокрий сніг, у східних областях місцями сильні опади; температура протягом доби 2-7° тепла, в Криму вдень до 10°.

На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

У Києві вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 25 лютого найвища температура повітря була +15,5 в 1990 р., найнижча вночі -20,7 в 1917 р.

26 лютого без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями невеликий дощ. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8°, у Карпатах до 11° морозу; вдень 1-7° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

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