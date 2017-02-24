Події

13:10 24.02.2017

Завдяки децентралізації кількість дотаційних місцевих бюджетів зменшилася на 25% - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що завдяки проведенню реформи децентралізації кількість дотаційних місцевих бюджетів зменшилася майже на 25%.

"96% українських бюджетів місцевого самоврядування були дотаційними, а що таке "дотаційні" - це кожен бюджет стояв на колінах і вони були неспроможні надати якісні послуги, які вони покликані надавати, як органи місцевого самоврядування", - сказав прем'єр на конференції "Від утворення об'єднаних територіальних громад - до розумного зростання" в Києві в п'ятницю.

В. Гройсман зазначив, що вже проведено фінансову децентралізацію, яка надала можливість місцевій владі поліпшити якість надаваних населенню послуг.

"Ми провели фінансову децентралізацію і сьогодні вона є успішною, тому що кількість бюджетів, які були хронічно дотаційними, зменшилася майже на 25%", - сказав прем'єр.

За його словами, процес зниження дотаційності місцевих бюджетів триває, і в середньому їх доходи в 2015 і 2016 рр. зросли на 50%, а в 2017 році очікується зростання на 25%.

ВАЖЛИВЕ

Реалізація програма реімбурсації для людей з хронічними захворюваннями розпочнеться в Україні з 1 квітня

НБУ залишив без змін перелік системно важливих банків у складі Приватбанку, Укрексімбанку та Ощадбанку

МЕРТ скасували санкції щодо низки імпортерів скрапленого газу

Артеменко прибув на допит до Генпрокуратури

Авдіївка після обстрілу знову залишилася без води

ОСТАННЄ

Суд продовжить розгляд справи Одинцова 13 березня, підсудний не визнає провину в держзраді

Радіотелефоніст загинув на полігоні в/ч на Житомирщині від вибуху гранати

Група з 20 депутатів просить прем'єра перевірити "Нафтогаз України" і відсторонити його голову Коболєва

В Україні на вихідних похолоднішає

Близько 250 млн грн передбачено на покращення матеріальної бази навчальних центрів ЗСУ до 2017 р. - Полторак

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Серверы
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА