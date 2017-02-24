Завдяки децентралізації кількість дотаційних місцевих бюджетів зменшилася на 25% - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що завдяки проведенню реформи децентралізації кількість дотаційних місцевих бюджетів зменшилася майже на 25%.

"96% українських бюджетів місцевого самоврядування були дотаційними, а що таке "дотаційні" - це кожен бюджет стояв на колінах і вони були неспроможні надати якісні послуги, які вони покликані надавати, як органи місцевого самоврядування", - сказав прем'єр на конференції "Від утворення об'єднаних територіальних громад - до розумного зростання" в Києві в п'ятницю.

В. Гройсман зазначив, що вже проведено фінансову децентралізацію, яка надала можливість місцевій владі поліпшити якість надаваних населенню послуг.

"Ми провели фінансову децентралізацію і сьогодні вона є успішною, тому що кількість бюджетів, які були хронічно дотаційними, зменшилася майже на 25%", - сказав прем'єр.

За його словами, процес зниження дотаційності місцевих бюджетів триває, і в середньому їх доходи в 2015 і 2016 рр. зросли на 50%, а в 2017 році очікується зростання на 25%.