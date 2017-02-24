Події

13:41 24.02.2017

Радіотелефоніст загинув на полігоні в/ч на Житомирщині від вибуху гранати

Сержант, який обіймав посаду радіотелефоніста у військовій частині в Житомирській області, загинув від вибуху гранати на полігоні.

"24 лютого на території полігону під час проведення підготовки тактичного поля для проведення стрільб, сержант, який обіймав посаду радіотелефоніста військової частини, в результаті розриву гранати РПГ-22 отримав тілесні ушкодження, від яких помер", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

На місце події виїхала група прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури разом із експертами для огляду місця, допиту свідків, вилучення всіх необхідних документів для слідства.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом загибелі військовослужбовця за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військових службових осіб до військової служби в умовах особливого періоду).

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