Суд продовжить розгляд справи Одинцова 13 березня, підсудний не визнає провину в держзраді

Колишній військовослужбовець Збройних сил України Максим Одинцов, який перейшов на бік РФ, не визнає своєї провини у державній зраді. Дарницький районний суд Києва встановив порядок слухань і продовжить розгляд справи 13 березня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", після оголошення прокурором у процесі обвинувального акта суд надав слово М. Одинцову. Той повідомив, що за національністю він росіянин, має громадянство РФ, вища освіта. До затримання був військовослужбовцем РФ у військовій частині.

"У тій кваліфікації, яку оголосив прокурор, провини своєї не визнаю", - сказав М. Одинцов, відповідаючи на питання про те, чи визнає він свою провину. При цьому він не уточнив, у чому саме не вважає себе винним.

Підсудний також додав, що надаватиме свідчення після допиту свідків.

Прокурор попросив суд спочатку допитати свідків, потім досліджувати речові докази. Адвокат вказав, що перед допитом свідків необхідно вивчити докази.

Суд встановив такий порядок слухань: спочатку будуть досліджені письмові докази, потім суд опитає свідків, після чого буде допит обвинуваченого. Також суд попросив представника держобвинувачення на наступне засідання підготувати докази.

У слуханні справи оголошено перерву до 13 березня 12.30.