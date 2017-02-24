Бойовики ввечері обстріляли КП "Мар’їнка"

Незаконні збройні формування напередодні ввечері в черговий раз обстрілювали контрольний пост "Маріїнка", ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

За інформацією прес-служби, бойовики відкрили вогонь близько 21.00 зі стрілецької зброї і автоматичного гранатомета, обстріл здійснювався з тимчасово непідконтрольної території - з боку населеного пункту Олександрівка.

"Під час обстрілу громадян і транспортних засобів на контрольному посту "Мар’їнка" не було. Постраждалих серед цивільних і військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали", - зазначено в повідомленні.

У прикордонному відомстві констатують, що обстановка в зоні АТО залишається напруженою.

Загалом з початку року значно збільшилася інтенсивність обстрілу бойовиками КПВВ і позицій захисників України на лінії дорожніх коридорів. Так, з початку року зафіксовано 16 таких атак. Переважно під вогнем виявляється КПВВ і дорожній коридор "Мар’їнка".