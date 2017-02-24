Мітинг 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Криму був мирним

Міжнародна експертна група, що здійснювала реконструкцію подій мітингу біля Верховної Ради АР Крим 26 лютого 2014 року, стверджує, що акція мала мирний характер, а організатори, зокрема заступник голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, не закликали до масових заворушень.

"Відповідаючи на одне з ключових питань, чи мали місце масові заворушення у справі "26 лютого", саме на цьому базуються звинувачення, ми дійшли висновку всією міжнародною групою, що загалом збори мали мирний характер", - сказала експерт Гельсінського фонду з прав людини (Польща) Ольга Саломатова.

За її словами, відсутні факти, які підтверджували б твердження про те, що організатори під час підготовки мітингів переслідували якісь насильницькі цілі. Крім того, протягом усього мітингу організатори закликали до ненасильницьких дій.

"У нас немає доказів і матеріалів, де було б видно, що головні ключові особи, зокрема Ахтем Чийгоз, закликали людей до якихось насильницьких дій. Таким чином, реконструкція тих подій і детальний правовий аналіз дає можливість говорити, що те, що відбувалося, не мало ознак масових заворушень", - зазначила експерт.

О.Саломатова також поінформувала про те, що під час експертного аналізу було зроблено висновки, що правоохоронці не виконали своїх зобов'язань щодо охорони громадського порядку під час масових зборів. "Ясно видно з відео та фотоматеріалів і матеріалів справи, що загострювалася обстановка та виникали локальні зіткнення у той момент, коли міліція знімала кордон між двома сторонами", - уточнила вона.

У свою чергу експерт ОБСЄ, експерт ресурсного центру з прав людини CReDO (Молдова) Сергій Остаф зазначив, що якби правоохоронці на той час діяли "більш конструктивно та інтелігентно", цим подіям можна було б запобігти.

Експерт наголосив, що ця справа не підпадає під юрисдикцію російських правоохоронних органів, тобто російська сторона не може здійснювати розслідування. "З того, що розслідування ведеться лише стосовно одних учасників, а не всіх учасників, можна зробити висновок, що це політичне розслідування", - зазначив він.

"Абсолютно ясно, що Росія має припинити своє незаконне розслідування. Це перший і найголовніший висновок, а друге - це те, що Україна має провести ефективне розслідування в частині виконання позитивних зобов'язань міліції на той час", - наголосив він.

За словами С.Остафа, аналіз подій 26 лютого 2014 р. був проведений міжнародною експертною групою (Польща, Молдова, Росія, Білорусь) на основі даних із різних джерел. Було проаналізовано понад 1 тис. фотографій, 16 годин відеоматеріалів, повідомлення очевидців та ЗМІ. "Ми виходили з міжнародної практики Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) щодо аналізу і дотримання прав під час проведення масових зборів, а також із досвіду експертів роботи в аналогічних ситуаціях", - уточнив експерт.

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся один із найбільших мітингів України. На мітингу з одного боку були проукраїнські налаштовані активісти, переважно з числа кримських татар, з іншого - прибічники "Русского единства". Після анексії півострова за участь в мітингу було заарештовано сімох людей із числа прибічників територіальної цілісності України. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами, які брали участь у мітингу, їх називають "справа 26 лютого".