Порошенко доручив Гройсману опрацювати питання встановлення іменних стипендій на честь наймолодших Героїв Небесної сотні

Президент України Петро Порошенко надіслав прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману листа, в якому доручив опрацювати питання встановлення державних іменних стипендій на честь наймолодших Героїв Небесної сотні найкращим студентам, молодим ученим та учням.

"Доцільно Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо встановлення державних іменних стипендій найкращим студентам, молодим науковцям, учням на честь наймолодших зі згаданих Героїв (Войтович Назар Юрійович, Поправка Юрій Юрійович, Голоднюк Устим Володимирович, Гурик Роман Ігорович, Максимов Дмитро В’ячеславович)", - йдеться в листі глави держави, оприлюдненому на його сайті в п'ятницю.

П.Порошенко також вважає за можливе встановлення стипендій у навчальних закладах, в яких навчалися або мріяли навчатися Герої Небесної сотні Сергій Нігоян, Дмитро Пагор, Іван Тарасюк, Олександр Плеханов, Владислав Зубенко, Василь Мойсей, Дмитро Чернявський, Ігор Костенко, Сергій Байдовський, Юрій Дяковський.

"…прошу вас дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади та взяти під особистий контроль вирішення порушених питань", - йдеться в листі до прем'єра.

Раніше П.Порошенко просив прем'єр-міністра та уряд підтримати ініціативу про встановлення державних іменних стипендій на честь Героїв Небесної сотні найкращим студентам, молодим ученим і учням.