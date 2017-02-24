Гройсман закликав роботодавців запропонувати кандидатури заступника міністра економіки з розвитку промисловості

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав роботодавців запропонувати кандидатури на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі з питань розвитку промисловості.

"Щодо заступника міністра з промисловості, я про це говорив на зустрічі: дайте дві-чотири хороші кандидатури заступника. Заступник міністра з промисловості має бути. Дайте пропозиції людей із реального сектора з реальним стратегічним баченням, яка може опікуватися цим питанням", - сказав прем'єр на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради в Києві в п'ятницю.

В.Гройсман зазначив, що йому та першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву такої людини бракує.