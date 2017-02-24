Запаси вугілля на ТЕС України за добу збільшилися на 2,3%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України за останню добу зросли на 2,3% (на 34,9 тис. тонн) - до 1 млн 552,1 тис. тонн.

Згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на 24 лютого запаси вугілля антрацитової групи становили 789,1 тис. тонн (+0,3% до 23 лютого), газової групи - 763 тис. тонн (+4,5%).

Крім того, запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей (ТЕЦ) України за останню добу зросли на 0,9% (на 1,1 тис. тонн) - до 117,6 тис. тонн. Зокрема, запаси вугілля антрацитової групи на 24 лютого становлять 59,8 тис. тонн (-5,2% до 23 лютого), газової - 57,8 тис. тонн (+8,2%).

За даними НЕК "Укренерго", на ранок 24 лютого в покритті енергоспоживання 20380 МВт ОЕС України брали участь 24 пиловугільні блоки та чотири корпуси ГК ТЕС потужністю 4004 МВт, 13 блоків і один турбогенератор АЕС потужністю 11898 МВт, ГЕС і ГАЕС - 2249 МВт, ТЕЦ - 2019 МВт, ВДЕ - 210 МВт.

Поза резервом 23 лютого через відсутність вугілля переважно антрацитової групи перебували 12 енергоблоків та один корпус ТЕС (3910 МВт).

На вечірній максимум 23 лютого експорт з енергоострова Бурштинської ТЕС становив 114 МВт, до Польщі - 215 МВт, тоді як експорт у напрямку Білорусі, Молдови та РФ був відсутній.

Графіки обмеження або аварійних відключень споживачів системним оператором України 23 лютого не застосовувалися.

Раніше в. о. голови НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук зазначав, що в рамках запровадження надзвичайної ситуації в електроенергетичній галузі планується знизити спалювання електростанціями антрациту з 30 тис. тонн до 20 тис. тонн на добу.