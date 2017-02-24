Події

16:08 24.02.2017

Гройсман розраховує на 3-відсоткове зростання ВВП у 2017 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що зростання ВВП України в 2017 році становитиме більш ніж 3%.

"Я думаю, що зростання ВВП України перевищить 3%. Це означатиме одне: що в українців буде робота, що ми вироблятимемо більше продукції, зарплати в Україні будуть зростати, зокрема і питома вага заробітної плати в собівартості продукції", - сказав прем'єр під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради в Києві в п'ятницю.

В.Гройсман зазначив, що з економічної кризи Україна має вийти сильнішою, і закликав роботодавців і профспілки до співпраці з урядом.

Як повідомлялося, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 16 лютого оприлюднило прогноз від грудня минулого року, згідно з яким зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 2,4% за інфляції 11%. Водночас у документі зазначено, що експерти очікують наступного 2018 року збільшення ВВП країни на 3,1% за інфляції 8%.

МЕРТ зазначило, що в попередньому консенсус-прогнозі від серпня 2016 року оцінки економічного відновлення та уповільнення інфляції були більш оптимістичними: експерти очікували в 2017 році зростання ВВП на 2,9% за інфляції 9%, а в 2018 році його прискорення до 3,6% за уповільнення інфляції до 6%.

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