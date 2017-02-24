Події

17:41 24.02.2017

Уряд докапіталізував ПриватБанк держоблігаціями на суму понад 9 млрд грн

Рішення уряду про докапіталізацію націоналізованого ПриватБанку на суму 9,8 млрд грн шляхом випуску 15-річних облігацій внутрішньої держпозики з індексованою вартістю (з прив'язкою до курсу долара), ухвалене 22 лютого, було виконано 24 лютого, свідчать дані Національного банку України.

Згідно з ними, в п'ятницю обсяг облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) в обігу зріс на 9,564 млрд грн.

Водночас портфель держоблігацій у власності банків збільшився на 9,483 млрд грн, не банків-резидентів - на 0,095 млрд грн, а Нацбанку залишився незмінним.

Деяка відмінність у цифрах може пояснюватися або погашенням раніше випущених облігацій, або випуском ОВДП у трохи менших обсягах, ніж було зазначено в постанові.

Як наголошували Мінфін і Кабмін після ухвалення постанови від 22 лютого, спочатку передбачалася капіталізація ПриватБанку на 116,8 млрд грн, проте статутний капітал фінустанови було поповнено на 107 млрд грн. "Зазначені 9,8 млрд грн є залишком суми, яку не було внесено в капітал банку в 2016 році", - зазначав уряд.

Ставка купона за індексованими ОВДП встановлена на рівні 6% річних. Цінні папери вносяться в капітал банку в обмін на акції додаткової емісії банку.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів за пропозицією Нацбанку та акціонерів ПриватБанку 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію фінустанови.

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