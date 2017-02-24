Чиновники ДФС організували великий корупційний механізм із відшкодування ПДВ

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм із відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби (ДФС).

"Правоохоронці з'ясували, що працівники структурних підрозділів Офісу великих платників податків ДФС систематично вимагали гроші з бізнесменів за неперешкоджання у відшкодуванні з держбюджету податку на додану вартість. Як посередників зловмисники залучали колишніх працівників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні прес-центру СБ України, оприлюдненому в п'ятницю.

Працівники спецслужби викрили працівників офісу на вимаганні 70 млн грн із комерційної структури за повернення з бюджету 300 млн грн ПДВ. Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження затримали в Києві групу посередників та спільників під час одержання першої частини хабара.

Тривають невідкладні слідчі дії. Викриттю протиправної діяльності та встановленню всіх причетних осіб сприяв підрозділ внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.