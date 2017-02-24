При НАЗК сформовано громадську раду

При Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) сформовано склад громадської ради, протягом трьох днів список буде подано на затвердження Кабінету Міністрів України.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба НАЗК, на установчих зборах делегати громадських об'єднань шляхом рейтингового голосування обрали 15 кандидатів із 44, запропонованих громадськими об'єднаннями.

"Переконаний, що новообрана громадська рада при НАЗК буде ефективним медіатором між Національним агентством і суспільством", - зазначив керівник апарату НАЗК, уповноважений на проведення конкурсу з формування громадської ради Ігор Ткаченко після голосування в п'ятницю.

Склад громадської ради при НАЗК протягом трьох днів буде подано на затвердження Кабміну.

До громадської ради обрані: Павло Аніськович, Тетяна∙Бєловол, Віктор Бобиренко, Вадим Воробйов, Костянтин Гусев, Олександра Дрік, Костянтин Єзерський, Остап Кучма, Гліб Рижов, Юрій Ромашко, Віталій Світлик, Мирослав Сімка, Сергій Старченко, Лариса Ступак, Віктор Таран.

У НАЗК нагадали, що заяви та додані до них документи від громадських об'єднань щодо участі їх представників у зазначених зборах надходили до НАЗК у період з 26 січня до 14 лютого 2017 року. 113 громадських об'єднань делегували 173 представників, а саме: осіб, уповноважених представляти громадські об'єднання, - 56 делегатів та осіб, які були запропоновані громадськими об'єднаннями для включення до складу ради, - 44 кандидати.

Також на сайті НАЗК оприлюднено список представників громадських об'єднань, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови. Він містить 38 делегатів та 35 кандидатів від 53 громадських організацій.