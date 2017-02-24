ТЕС України вдвічі знизили споживання антрациту - голова "Укренерго"

Теплові електростанції (ТЕС) України від моменту запровадження надзвичайних заходів в енергосистемі країни скоротили споживання вугілля антрацитової групи вдвічі, повідомив в. о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Ми розраховували на 40% економії, коли робили наші попередні розрахунки. Фактично ми витрачаємо цього палива вдвічі менше, ніж витрачали б його без введення надзвичайного стану", - сказав він у своєму зверненні, оприлюдненому на сторінці компанії у Facebook.

За його словами, без урахування Луганської ТЕС, яка працює в "острівному режимі", забезпечуючи електроенергією північ області, інші антрацитові блоки ТЕС спрацьовують лише 7-8 тис. тонн вугілля на добу.

"Це дає нам можливість стверджувати, що ми гарантовано зможемо пройти осінньо-зимовий період до закінчення опалювального сезону без обмежень споживачів, без відключень, якщо не стануться якісь технологічні порушення", - зазначив В.Ковальчук.

При цьому більшість АЕС України останнього тижня займає не менше ніж 60% частки в структурі відпуску електроенергії, зазначив він.

Раніше В.Ковальчук наголошував, що у рамках запровадження надзвичайної ситуації в електроенергетичній галузі планується знизити спалювання електростанціями антрациту з 30 тис. тонн до 20 тис. тонн на добу.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) України за останню добу зросли на 2,3% (на 34,9 тис. тонн) - до 1 млн 552,1 тис. тонн. Станом на 24 лютого запаси вугілля антрацитової групи становили 789,1 тис. тонн (+0,3% до 23 лютого), газової групи - 763 тис. тонн (+4,5%).

Крім того, запаси вугілля на складах теплоелектроцентралей (ТЕЦ) України за добу зросли на 0,9% (на 1,1 тис. тонн) - до 117,6 тис. тонн. Зокрема, запаси вугілля антрацитової групи на 24 лютого становлять 59,8 тис. тонн (-5,2% до 23 лютого), газової - 57,8 тис. тонн (+8,2%).

Надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені розпорядженням Кабінету Міністрів України №103-р від 15 лютого, набули чинності з 17 лютого через блокаду активістами за підтримки деяких народних депутатів постачань товарів із зони АТО.

У період дії надзвичайних заходів НЕК "Укренерго" зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенерувальних потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС у розрізі енергоблоків; у разі необхідності та за погодженням із Міненерговугілля - застосовувати графіки аварійних відключень.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, яке перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.