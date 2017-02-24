Капітальні інвестиції в Україні в 2016 р. зросли на 18%

Капітальні інвестиції в Україні в 2016 році зросли на 18% після падіння на 1,7% у 2015 році, 24,1% - у 2014 році, повідомила Державна служба статистики в п'ятницю.

Згідно з даними Держстату, за 2016 рік освоєно 326,2 млрд грн капінвестицій (без урахування тимчасово окупованих Криму, м. Севастополя та частини зони проведення АТО).

Відомство зазначає, що протягом 2016 року зростання капінвестицій постійно прискорювалося: якщо за підсумками першого кварталу воно становило лише 0,7% проти аналогічного періоду попереднього року, то за підсумками півріччя - вже 9,6%, а за дев'ять місяців сягнуло 16,4%.

Подібна картина спостерігалася і в 2015 році, тільки тоді йшлося про уповільнення спаду: з 14,8% за підсумками першого кварталу до 9,2% за підсумками півріччя, 6% - дев'яти місяців, 1,7% - за підсумками року.

У регіональному розрізі найбільше зростання капінвестицій у 2016 році зафіксовано в приморських Одеській та Миколаївській областях - відповідно на 63,4% та 47,6%, Кіровоградській - на 47%, а також у Луганській та Донецькій областях, де триває АТО, відповідно, на 46,4% та 45,1%,.

Спад же капітальних інвестицій торік, навпаки, відбувся в західних областях: Івано-Франківській - на 34,7%, Чернівецькій - на 14,1%, Рівненській - 8,8%, Закарпатській - на 6,1%, Волинській - на 2,5%.

У галузевому розрізі найбільше зростання капінвестицій у 2016 році зафіксовано в охороні здоров'я та наданні соцдопомоги - майже вдвічі, наземному і трубопровідному транспорті - на 80,2%, в рекламі, дослідженнях кон'юнктури ринку та операціях із нерухомістю - на 75,2-75,3%; у комп'ютерному програмуванні та інформпослугах - на 60,2%, забезпеченні стравами та напоями - на 54,8% і в сільському господарстві - 51,4%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій, частка яких зросла порівняно з попереднім роком із 67,4% до 69,4%. Збільшився також вклад місцевих бюджетів - із 5% до 7,1%.

Водночас частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків та коштів іноземних інвесторів, скоротилася з 7,3% та 3,1%, відповідно, до 7,1% та 2,9%, держбюджету - з 2,4% до 2,3%, коштів населення на житлобудівництво - з 12% до 8,9%.