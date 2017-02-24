Події

19:22 24.02.2017

У зоні АТО в п'ятницю зафіксовано 47 обстрілів, п'ять українських військових поранені

У зоні проведення антитерористичної операції в п'ятницю станом на 18:00 відбулося 47 ворожих обстрілів позицій Збройних сил України, п'ять українських військових були поранені, повідомили в штабі АТО.

"На маріупольському напрямку із 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому та Широкиному. По Широкиному вогонь вели і БМП противника", - йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на офіційній сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері.

На донецькому напрямку бойовики неодноразове обстрілювали з мінометів різних калібрів Троїцьке, Дачу, Зайцеве, Авдіївку. Також із гранатометів протягом усього дня обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Зайцеве, Піски та Луганське.

На луганському напрямку, за інформацією штабу АТО, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Новоолександрівку, Троїцьке та Новозванівку.

"Загалом зафіксовано 47 обстрілів. П'ять наших військових поранені", - йдеться у зведенні.

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