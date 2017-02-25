Водопостачання Авдіївки здійснюється самопливом

Водопостачання м. Авдіївки (Донецька область) здійснюється самопливом, заявку на проведення ремонту вже подано в Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України .

За інформацією відомства, електропостачання Авдіївки перервалося близько опівночі на лінії Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод, а близько 6:00 ранку було подано заявку про проведення ремонтних робіт в СЦКК, однак поки що узгодження не було отримано.

Бригади енергетиків вийшли на огляд енергомережі в межах безпечної зони з боку Авдіївки та Ясинуватої.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 24 лютого, віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив про зупинення водопостачання Авдіївки після влучення снаряда в Донецьку фільтрувальну станцію під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

Пізніше прес-група об'єднаного територіального управління "Донецьк" повідомила, що керівництво станції ухвалило рішення про евакуацію персоналу та його зупинення.

При цьому місцева військово-цивільна адміністрація повідомила, що міський резервуар Авдіївки заповнений. Питна вода надходить населенню у штатному режимі.

Пізніше в п'ятницю Г.Зубко повідомив, що водопостачання в Авдіївці працює в аварійному режимі, воду подаватимуть за графіком.

Уранці в суботу, 25 лютого, прес-центр штабу АТО поінформував, що в Авдіївці після обстрілу в п'ятницю близько 23.00 знову пропала електрика і знижується температура в системі опалення.