Порошенко затвердив терміни призову та звільнення в запас строковиків у 2017р

Президент України Петро Порошенко визначив терміни проведення цьогорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби.

Як повідомляє в суботу прес-служба президента України, П.Порошенко підписав відповідний указ № 44/2017 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році".

Наголошується, що реалізація цього указу забезпечить своєчасне виконання завдань, пов'язаних з підготовкою та проведенням зазначених заходів.

Так, згідно із законодавством, зі Збройних Сил України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби, будуть звільнені в запас у травні - червні та у жовтні - листопаді 2017 року

Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни, звільнятимуться в запас у квітні - червні та у жовтні - грудні цього ж року.

Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, також здійснюватиметься навесні та восени: у квітні - травні та жовтні - листопаді 2017 року.

Президент України своїм указом доручив Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.

Уряд, обласні, Київська міська державна адміністрація мають забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням зазначених заходів, а Міністерство інфраструктури України - забезпечити перевезення звільнених у запас військовослужбовців та призовників.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, що набуває чинності з 1 березня 2017 року, та пункту 2 статті 3, який набуває чинності з 1 вересня цього року.