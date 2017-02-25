За час окупації в Криму 17 осіб зникли, 12 загинули та 39 стали політв'язнями - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що за три роки окупації Росією Криму на півострові 17 осіб зникли безвісти, 12 загинули і на сьогодні є 39 політичних в'язнів.

"Станом на сьогодні, на території Криму числиться 17 зниклих, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з них уже засуджено. Це люди, які постраждали через свої політичні, ідеологічні переконання, через приналежність до кримськотатарського народу, через погану звичку до свободи слова", - сказала вона під час міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" в Києві у суботу.

За словами І.Климпуш-Цинцадзе, порушення прав людини в Криму є підставою для об'єднання міжнародного співтовариства для невідкладної спільної реакції.

"За ці три роки Крим фактично дійшов до практично повного знищення особистісних прав і свобод людей, і він пройшов жорстокий шлях від неволі до ще більшої неволі. Сьогодні Крим може служити повноцінним довідником порушень та утисків прав і свобод людини", - зазначила віце-прем'єр.