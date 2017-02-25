Унаслідок обстрілу Авдіївки зафіксовано чотири пожежі, загиблих серед мирних жителів немає

Унаслідок нічних обстрілів бойовиками м.Авдіївки Донецької області зафіксовано чотири пожежі в приватному секторі. Поранених і загиблих серед мирних жителів немає, місто залишилося без світла, повідомляють у штабі АТО.

"Унаслідок нічного обстрілу противника виникли пожежі і зруйновані споруди в житловому секторі Старої Авдіївки. Загалом зафіксовано чотири пожежі в приватному секторі передмістя. За попередніми даними, поранених і загиблих серед мирних жителів немає", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук в суботу.

У штабі АТО зазначають, що гасити пожежі в приватних будинках Старої Авдіївки персоналу ДСНС допомагали військовослужбовці Збройних сил України, а також журналісти вітчизняних телеканалів та іноземних видань.

Також повідомляється, що вода в Авдіївку надходить самопливом з резервуара, в місті відсутня електроенергія через пошкодження ЛЕП на підконтрольній території Україні.

"Комунальні служби перебувають у готовності до виконання робіт з відновлення енергопостачання. Наразі вирішуються питання щодо гарантування безпеки проведення робіт ремонтними бригадами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 24 лютого, віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив про зупинення водопостачання Авдіївки після влучення снаряда в Донецьку фільтрувальну станцію внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

Пізніше прес-група об'єднаного територіального управління "Донецьк" повідомила, що керівництво станції ухвалило рішення про евакуацію персоналу та його зупинення.

При цьому місцева військово-цивільна адміністрація повідомила, що міський резервуар Авдіївки заповнений. Питна вода надходить населенню в штатному режимі.

Пізніше в п'ятницю Г.Зубко повідомив, що водопостачання в Авдіївці працює в аварійному режимі, воду подаватимуть за графіком.

Вранці в суботу, 25 лютого, прес-центр штабу АТО поінформував, що в Авдіївці після обстрілу в п'ятницю близько 23.00 знову пропала електрика і знижується температура в системі опалення.