У зоні АТО за добу 16 українських військових поранені

В зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу 16 українських військових дістали поранень, загиблих немає, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 16 військовослужбовців дістали поранень і травм", - повідомив А.Лисенко на брифінгу в суботу в Києві.

Він поінформував, що на луганському напрямку бойові дії велися тільки в Попаснянському районі, одразу кілька опорних пунктів було обстріляно з мінометів. При цьому було випущено понад 20 мін. Переважно обстріли з боку противника були нетривалими. Загалом за минулу добу на луганському напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 - з важкого озброєння.

На донецькому напрямку під Авдіївкою бойові дії тривали близько 14 годин. Бойовики випустили близько 150 мін і кілька десятків артилерійських і танкових снарядів. На передових рубежах противника перебувають снайпери.

Спікер Міноборони також повідомив, що на Світлодарській дузі, горлівському периметрі, в Донецькому аеропорту також тривають бойові дії середньої інтенсивності з використанням важкого озброєння з боку противника.

Загалом за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 41 ворожий обстріл, зокрема 22 - з важкого озброєння. По позиціях сил АТО було випущено понад 400 мін і снарядів.

На маріупольському напрямку, за інформацією А.Лисенка, основні бойові дії тривають на ділянці фронту Павлопіль - Широкине.

"Враховуючи щедрі постачання боєприпасів з Росії, противник масово застосовує міномети і гармати. Зокрема, в Павлополі пізно ввечері стався потужний півгодинний артобстріл з боку НЗФ. У Гнутовому, Водяному, Широкиному вчора також було дуже неспокійно. На відміну від інших районів бойових дій, на цих рубежах бойовики стріляють і вдень, і вночі", - поінформував А.Лисенко.

Також противник порушив режим тиші в Красногорівці та Новотроїцькому та активно застосовував важке озброєння.

Загалом за минулу добу на маріупольському напрямку було 40 ворожих обстрілів, зокрема 7 - з важкого озброєння. По позиціях українських військових було випущено понад 70 мін і більше ніж 30 снарядів.