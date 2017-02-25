Уряд РФ фінансував "ЛНР" через "кишеньковий" благодійний фонд

Служба безпеки України викрила механізм фінансування "ЛНР" урядом Російської Федерації через "кишеньковий" благодійний фонд.

Як повідомляє в суботу прес-центр СБУ, бюджет сепаратистів на перший квартал поточного року становить 11 млрд руб. Власними силами керівники "ЛНР" здатні зібрати тільки два з них, інша частина суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ.

Одним із механізмів наповнення бюджету псевдореспубліки був "кишеньковий" благодійний "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів", засновником якого є московський "Міжнародний розрахунковий банк", зареєстрований наприкінці 2015 року.

"Співробітники СБУ встановили, що Фонд через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо в зв. "Державний банк "ЛНР". "Фінансисти" терористів покривають з цих надходжень негативне сальдо бюджету", - йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, як наголошується, так звана народна міліція ЛНР отримала понад 820 млн руб., МДБ ЛНР майже 100 млн руб.

Оперативники СБУ також з'ясували, що частина грошей російського фінансування використовується для підтримки пропагандистської роботи серед жителів "ЛНР" для дискредитації України. Так бюджет пропагандистів "ЛНР" фактично становить 30 млн руб.