Кримськотатарський батальйон буде створено як підрозділ у складі морської піхоти ЗСУ

Кримськотатарський батальйон із залученням членів громадського об'єднання "Аскер" буде створено як підрозділ у складі морської піхоти Збройних сил України, повідомив народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Є принципова домовленість із міністром оборони Полторак (міністр оборони України Степан Полторак - ІФ), що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку, напевно, згодиться", - сказав М.Джемілєв під час міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" в Києві у суботу.

Він зазначив, що зараз важко сказати, скільки в підрозділі буде бійців, але було заплановано близько 250 осіб.

"Після того, як цей батальйон буде узаконено, дуже багато будуть записуватися. Причому не тільки етнічні кримські татари, а й усі ті, хто приймає принципи, на основі яких створюється цей батальйон", - вважає М.Джемілєв.

За його словами, спочатку планувалося, що кримськотатарський батальйон увійде до складу Національної гвардії України, але потім було ухвалено рішення, що підрозділ у складі Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, 13 лютого міністр оборони України С.Полторак і глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров обговорили можливість формування військового підрозділу із залученням членів громадського об'єднання "Аскер" з урахуванням їх віросповідання. На зустрічі обговорювалися події, що сталися в ніч на 13 лютого поблизу селища Чонгар (Херсонська обл.), а також перспективи і порядок призову на військову службу за контрактом у складі підрозділу бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗС України громадян різних національностей, які є вихідцями з АР Крим.