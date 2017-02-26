У Києві вдень очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця

У столиці України вдень у неділю очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, поривчастий південно-західний вітер, 7-12 м/с, температура вдень 2-4° тепла, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях і бути обачними", - закликали в КМДА.