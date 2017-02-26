Бойовики за добу 49 разів обстріляли позиції сил АТО

За минулу добу бойовики 49 разів обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції, унаслідок яких четверо українських військових дістали поранень, а один – травмований, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Лебединське і Чермалик з мінометів калібру 120 мм, Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне і Гнутове – з гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики з танків обстрілювали Піски, шахту Бутівка і Кам'янку, з мінометів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке і шахту Бутівка, з гранатометів і стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Верхньоторецьке, Новолуганське, Кірове та Зайцеве.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Троїцьке та Новотошківське з мінометів калібру 120 мм, Станицю Луганську – зі стрілецької зброї.