У Росії вийшов з колонії опозиціонер Дадін

Російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна звільнили з колонії в Алтайському краї.

Кадри з його звільненням показала низка телеканалів.

22 лютого президія Верховного суду РФ ухвалила звільнити В.Дадіна. "Дадіна звільнити з-під варти, визнати за ним право на реабілітацію", - йдеться у рішенні президії за підсумками розгляду подання голови Верховного суду В'ячеслава Лебедєва про поновлення провадження у справі І.Дадіна у зв'язку з постановою Конституційного суду РФ.

Папери з Верховного суду РФ надійшли в колонію 26 лютого.

У прес-бюро Федеральної служби виконання покарань "Інтерфаксу" заявили, що "І.Дадіна було звільнено від покарання одразу після того, як документи Верховного суду надійшли в колонію".

У грудні 2015 року І.Дадіна було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого оскарженою статтею. Його засудили до трьох років позбавлення волі, згодом покарання було зменшено до 2,5 років.

Конституційний суд РФ 10 лютого за підсумками розгляду скарги активіста на статтю 212.1 КК РФ (неодноразове порушення правил організації або проведення мітингів, демонстрацій і пікетування) постановив, що винесені щодо І.Дадіна судові акти підлягають перегляду.

КС РФ визнав оскаржувану статтю такою, що не суперечить Конституції РФ, але рекомендував законодавцю її доопрацювати.

І. Дадін став першим і поки що єдиним засудженим за цією статтею після її появи в новій редакції КК РФ влітку 2014 року. Максимальною санкцією за цей злочин є позбавлення волі терміном на п'ять років. До відповідальності за статтею 212.1 притягується особа, яка раніше вчинила це адміністративне правопорушення (20.2 КоАП РФ) більше двох разів протягом 180 днів.