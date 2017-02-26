Події

13:28 26.02.2017

Жетони в київському метро буде вилучено з обороту до кінця року

Київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром у касах їх не буде зовсім. Для разових поїздок варто користуватися карткою, поповненою на необхідну кількість. Це значно заощадить час і гроші", - йдеться в повідомленні прес-служби КП.

Як і раніше, власники банківських карток із PayPass зможуть оплачувати проїзд одразу на турнікетах жовтого кольору.

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