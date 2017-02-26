Четверо українських військових поранені за добу в зоні АТО

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу четверо українських військових дістали поранень, загиблих немає, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових немає, четверо наших воїнів дістали поранень", - сказав А.Лисенко на брифінгу в неділю в Києві.

За його словами, загалом за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 23 обстріли з боку бойовиків, при чому 10 - з важкого озброєння. Так бойовики відкрили вогонь з танків по позиціях ЗСУ в Пісках. Епізодичні обстріли українських позицій відбулися на Світлодарській дузі, Зайцевому, Кіровому та Верхньоторецькому. Важке озброєння під час цих обстрілів не застосовувалося.

Водночас із мінометів і танків бойовики обстрілювали Авдіївську промзону. "На лівому фланзі Авдіївки, у Кам'янці, противник був активним тільки вранці, коли він випустив понад 20 мінометних і 5 танкових снарядів", - зазначив А.Лисенко.

На луганському напрямку за минулу добу українські військові зафіксували 5 обстрілів своїх позицій: міномети застосовувалися в Попаснянському районі і Новотошківському, також бойовики порушили режим тиші в Троїцькому, в районі Бахмутської траси і в Станиці Луганській.

"На маріупольському напрямку стався 21 ворожий обстріл, зокрема три - з важкого озброєння", - розповів речник Міноборони України.

За його словами, на цьому напрямку протягом минулої доби бойові дії велися виключно на ділянці фронту Чермалик-Широкине. "Ворог порушував режим тиші у цих рубежах цілодобово. Найбільш неспокійно було в Гнутовому, де з 12 до 14 години бойовики провели масований мінометний обстріл, відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї. Після обіду у Водяному бандформування обстріляли позиції сил АТО з танків. Також один ворожий мінометний обстріл зафіксовано в Чермалику", - повідомив А.Лисенко.