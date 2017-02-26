Підсумки відеоконференції Тристоронньої контактної групи – на Донецьку фільтрувальну станцію допустять бригаду ремонтників, безпілотник СММ ОБСЄ повертати відмовляються

Відеоконференція Тристоронньої контактної групи в суботу тривала близько шести годин і була ініційована ОБСЄ.

"Відеоконференція тривала шість годин і була ініційована ОБСЄ. Причиною для термінового проведення відеоконференції стали дедалі частіші випадки агресії й обстріли неозброєних патрулів Місії (СММ) ОБСЄ з боку озброєних бойовиків ОРДЛО", повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до ОБСЄ і Тристоронньої контактної групи.

За словами джерела, під час відеоконференції досягнуто домовленості про допуск українських ремонтних бригад на Донецьку фільтрувальну станцію, пошкоджену внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань.

"З конструктивних моментів, що, нібито домовилися про допуск українських ремонтних бригад на Донецьку фільтрувальну станцію. Але коли це станеться ще невідомо", - розповіло джерело.

За його словами, під час відеоконференції "дуже гостро стояло питання" про неприпустимість пошкоджень і обстрілів таких життєво важливих об'єктів інфраструктури.

Джерело також розповіло, що під час відеоконференції було порушено питання про повернення СММ ОБСЄ безпілотника, захопленого представниками ОРДО і висунуто вимогу провести розслідування цього інциденту.

Однак, за словами співрозмовника, "представники ОРДЛО відмовилися давати будь-яку інформацію про інцидент з безпілотником і повертати його".

"...вимагали віддати не тільки безпілотник, а й інформацію, що зберігається на ньому, оскільки це може свідчити про обстріл з боку ОРДЛО", - розповів співрозмовник агентства.

Як зазначило джерело, випади проти СММ ОБСЄ почастішали саме зараз, "коли обговорюється питання про збільшення можливої кількості спостерігачів місії і збільшення бюджету".

"Очевидно, що подібна агресія і постійні інциденти з безпілотниками можуть викликати критичне ставлення до цієї позиції членів-учасників ОБСЄ, адже це вже сьомий випадок, коли майно, безпілотники страждають – їх збивають, відбирають, а кожен такий безпілотник коштує сотні тисяч доларів", - зазначило джерело.

Як раніше повідомлялося, в суботу відбулася позапланова відеоконференція Тристоронньої контактної групи (ТКГ) за участю представників СММ ОБСЄ, Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) і з запрошенням представників ОРДЛО.

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