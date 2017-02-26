На початку тижня в Україні буде волога, місцями з опадами погода

Найближчими днями погоду в Україні визначатиме не дуже холодна щодо волога повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр в неділю.

Уночі в західних, північних і центральних областях, удень у східній частині, місцями невеликі опади; на решті територій без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від 2° тепла до 3° морозу, в східних областях та в Карпатах 1-6 морозу; вдень 3-8° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті, Одеській і Миколаївській областях 8-13° тепла.

У Києві - вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг та дощ, вдень без опадів, температура повітря вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 27 лютого найвища температура вдень була 15,8 у 2008 р., найнижча вночі -22,7 в 1928 р.

На 28 лютого синоптики прогнозують в Україні без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході місцями туман, на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с.

Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла; вдень 6-11° тепла, в більшості західних областей 11-16°.

У Києві - без опадів, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.