Події

18:50 26.02.2017

Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, в місто знову направлено спецпідрозділ поліції – Аброськін

Через знеструмлення Авдіївки, що сталося через безперервні обстріли з боку бандформувань, у місто знову направлено спецпідрозділ Головного управління Нацполіції в Донецькій області, повідомив керівник главку В'ячеслав Аброськін.

"Бойовики не припиняють обстріл Авдіївки, місто знову без електрики. Сьогодні вже вкотре для посиленого несення служби відправили в Авдіївку спецпідрозділ главку поліції Донеччини", - написав він на своїй сторінці в Facebook в неділю вдень.

За словами В.Аброськіна, до завдань спецпідрозділу входить надання допомоги мирним жителям і за необхідності зробити все для їх порятунку, а також забезпечення правопорядку в місті.

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