Бойовики вранці обстріляли позиції українських військових в околицях Авдіївки

Близько 6 ранку понеділка незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військових в околицях Авдіївки, - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці на Facebook.

"Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП", - йдеться в повідомленні.

Глава адміністрації зазначає, що в самому місті спокійно, в школах вранці почалося навчання.