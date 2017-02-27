Події

09:48 27.02.2017

Бойовики вранці обстріляли позиції українських військових в околицях Авдіївки

Близько 6 ранку понеділка незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військових в околицях Авдіївки, - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на своїй сторінці на Facebook.

"Станом на 8:00 російська сторона в СЦКК все ще не надала письмових гарантій припинення вогню. Ми подали новий запит. Ремонтні бригади готові в будь-який момент вийти на ремонт ЛЕП", - йдеться в повідомленні.

Глава адміністрації зазначає, що в самому місті спокійно, в школах вранці почалося навчання.

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