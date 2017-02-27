Події

09:49 27.02.2017

Картина "Місячне світло" режисера Баррі Дженкінса отримала "Оскар" у категорії "Кращий фільм"

Кращим фільмом за версією кіноакадемії "Оскар" стала кінострічка "Місячне світло" режисера Баррі Дженкінса.

У цій номінації на "золоту статуетку" також претендували: "Ла-ла ленд", "Лев", "Будь-якою ціною", "Манчестер біля моря", "Огорожа", "З міркувань совісті", "Прибуття", "Приховані фігури".

Спочатку ведучий Уоррен Бітті оголосив, що кращим фільмом стала карта "Ла-Ла Ленд", творці картини вийшли на сцену і встигли вимовити слова подяки, проте помилку швидко було усунено, організатори церемонії вибачилися перед усіма присутніми.

Загалом у номінації були представлені дев'ять картин - Вручення 89-ї премії "Оскар" відбулося в Лос-Анджелесі в театрі Dolby Theatre.

Нагороду Американської академії кінематографічних мистецтв і наук вручають щорічно в 24 номінаціях.

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