"Ла-Ла Ленд" не перевершив рекорду за кількістю "Оскарів", але режисер стрічки став наймолодшим лауреатом у цій номінації

Лідером за кількістю нагород 89-й церемонії "Оскар" стала картина "Ла-Ла Ленд" - вона отримала шість "золотих статуеток" з 14 номінацій, в яких була представлена.

Нагород удостоївся 32-річний режисер Дем'єн Шазелл, який став наймолодшим режисером, що отримав нагороду в цій номінації, а також виконавиця головної ролі Емма Стоун. Крім того, стрічка була відзначена за кращий саундтрек, пісню (City of Stars), роботу художника-постановника, операторську роботу.

Картина "Місячне світло" Баррі Дженкінса отримала "Оскар" в категорії "Кращий фільм".

Спочатку ведучий Уоррен Бітті оголосив, що кращим фільмом стала картина "Ла-Ла Ленд", її творці вийшли на сцену і встигли вимовити слова подяки, проте помилку швидко усунули, організатори церемонії вибачилися перед усіа присутніми.

Кінострічка "Місячне світло" також удостоїлася нагороди в категорії "Кращий адаптований сценарій".

Актор Кейсі Аффлек отримав "Оскар" за кращу чоловічу роль у фільмі "Манчестер біля моря". Ця ж стрічка виграла в номінації "Кращий оригінальний сценарій". За нього відповідав режисер фільму Кеннет Лонерган.

Кращим актором другого плану став Махершала Алі за роль у драмі "Місячне світло". Віола Девіс отримала "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Огорожі".

Картина іранського режисера Асгарда Фархаді "Комівояжер" відзначена "Оскаром" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Американські кіноакадеміки нагородили "Загін самогубців" за кращий грим і зачіски, а картину "Фантастичні тварини і де вони мешкають" - за кращий дизайн костюмів. Над останніми працювала Колін Етвуд, для якої нагорода стала четвертою - вона вже отримувала "золотого лицаря" за дизайн костюмів у фільмах "Чикаго", "Мемуари гейші" і "Аліса в країні чудес".

Міні-серіал "О. Джей: Зроблено в Америці" злети і падіння зірки американського футболу О. Джей Сімпсона став кращим документальним фільмом. Це найтриваліша стрічка, номінована на "Оскар".

Кращою документальною короткометражкою став фільм "Білі шоломи" Орландо фон Айнсидела, що розповідає про однойменну сирійську волонтерську організацію.

Нагороду за кращі візуальні ефекти отримала "Книга джунглів", а найкращою короткометражкою стала угорська картина "Співай".

Фантастичний трилер "Прибуття" нагородили за кращий монтаж, а в кращому зведенні звуку, на думку американської кіноакадемії, в минулому році відзначилася картина "З міркувань совісті". Для Кевіна О Коннелла, що отримав премію, ця номінація на "Оскар" стала 21-ю.

Стрічка "З міркувань совісті" також отримала статуетку в категорії "Кращий монтаж".

Кінопремія "Оскар" щорічно присуджується Американською академією кінематографічних мистецтв і наук в 24 номінаціях. Лауреати отримують позолочену статуетку у вигляді лицаря, що стоїть на котушці кінострічки і тримає в руках двосічний меч. П'ять отворів на підставі котушки становлять собою п'ять відділів Академії: продюсерів, сценаристів, режисерів, акторів і техніків.

Перше місце за кількістю отриманих нагород "Оскар" посідають фільми: "Володар перстнів: Повернення Короля" Пітера Джексона, "Титанік" Джеймса Кемерона і "Бен-Гур" Вільяма Уайлера, що вибороли свого часу по 11 статуеток.