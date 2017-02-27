"Київстар" у 2016 році збільшив дохід на 11%, EBITDA – на 23%

Чистий доход АТ "Київстар" за підсумками 2016 року становив 14,96 млрд грн, що на 11% більше, ніж за підсумками 2015 року.

Згідно зі звітом материнської компанії Vimpelcom ltd, дохід оператора від надання послуг мобільного зв'язку зріс на 11% - до 13,851 млрд грн, дохід від надання послуг фіксованого зв'язку зріс на 8,8% і становив 1,051 млрд грн.

Показник EBITDA компанії в 2016 році зріс на 23,4% і становив 7,811 млрд грн. Маржа EBITDA виросла на 5,2 процентного пункту – до 52,2%.

Капітальні витрати компанії за звітний період (без урахування плати за ліцензії) скоротилися на 25,1% і становили 2,672 млрд грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку компанії в 2016 році скоротилася на 2,6% - до 26,1 млн. Кількість абонентів фіксованого зв'язку залишилася на рівні минулого року і становила 0,8 млн користувачів.

У четвертому кварталі минулого року дохід компанії зріс на 11,8% і становив 3,881 млрд грн. З них 3,601 млрд грн - дохід від послуг мобільного зв'язку (+12,3%), 270 млн грн - дохід від послуг фіксованого зв'язку (+5,2%). Показник EBITDA в минулому кварталі збільшився на 5,1% і становив 1,793 млрд грн, маржа скоротилася на 2,9 процентних пункту - до 46,2%. Капітальні інвестиції в четвертому кварталі становили 838 млн грн, що на 3,8%, ніж в аналогічному періоді 2015 року.

В минулому кварталі показник ARPU (середній дохід з одного абонента) виріс на 9,4% до 45 грн, показник MOU збільшився на 0,5% до 565 хвилин.

"Київстар" - український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 3G. Послугами оператора користуються 26 млн абонентів мобільного зв'язку і близько 814 тис. клієнтів фіксованого Інтернету.