Нацбанк України спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Прес-служба Національного банку України не підтверджує інформації про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, йдеться в повідомленні прес-служби, в понеділок у відповідь на запити ЗМІ.

"Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі Правління. Такого повідомлення не було, а значить, інформація не відповідає дійсності", – наголошується в документі.

Зараз всі члени правління працюють за планом і мають щільний графік роботи, додали в прес-службі.

Як повідомлялося, з середини минулого тижня кілька ЗМІ повідомили про нібито прийняте В. Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент.