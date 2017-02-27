Події

10:17 27.02.2017

Нацбанк України спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Прес-служба Національного банку України не підтверджує інформації про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, йдеться в повідомленні прес-служби, в понеділок у відповідь на запити ЗМІ.

"Як ви знаєте, НБУ традиційно за місяць повідомляє про майбутні зміни у складі Правління. Такого повідомлення не було, а значить, інформація не відповідає дійсності", – наголошується в документі.

Зараз всі члени правління працюють за планом і мають щільний графік роботи, додали в прес-службі.

Як повідомлялося, з середини минулого тижня кілька ЗМІ повідомили про нібито прийняте В. Гонтаревою рішення подати заяву про відставку, яку готовий задовольнити президент.

ВАЖЛИВЕ

Десятеро осіб загинули, півсотні травмовані за неділю на дорогах України

В Авдіївці все ще відсутня електроенергія, вода подається за графіком

Глави "ДНР" і "ЛНР" зажадали від Києва зняти блокаду Донбасу, інакше візьмуть під контроль підприємства, що зберігають українську юрисдикцію

Четверо українських військових поранені за добу в зоні АТО

Бойовики за добу 49 разів обстріляли позиції сил АТО

ОСТАННЄ

СБУ ліквідувала в Сумах незаконний канал телефонного зв'язку, контрольований з Росії

У Львівській області освятили відновлений пам'ятник загиблим у Гуті Пеняцькій

"Київстар" у 2016 році збільшив дохід на 11%, EBITDA – на 23%

"Ла-Ла Ленд" не перевершив рекорду за кількістю "Оскарів", але режисер стрічки став наймолодшим лауреатом у цій номінації

Картина "Місячне світло" режисера Баррі Дженкінса отримала "Оскар" у категорії "Кращий фільм"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цена на контроллеры в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА