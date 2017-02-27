У Львівській області освятили відновлений пам'ятник загиблим у Гуті Пеняцькій

У Львівській області освятили відновлений пам'ятник загиблим жителям села Гута Пеняцька, пошкоджений вибухом у січні поточного року, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Урочистий захід відбувся у 73-ю річницю загибелі жителів Гути Пеняцької у результаті каральної акції гітлерівських військ.

Участь у заходах взяли голова Львівської ОДА Олег Синютка, посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, посол України в Польщі Андрій Дещиця, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, представники польської громади Львівської області, жителі сусідніх населених пунктів.

"Сьогодні ми спільно вшановуємо пам'ять людей, які споконвіку жили на цій землі, молилися, працювали і вірили в краще майбутнє. Це наша спільна пам'ять і спільна історія. Ми також маємо зробити так, щоб українці розуміли поляків, а поляки – українців, тому що в нашому розумінні це – шлях до добра, злагоди і доброго спокійного майбутнього", - цитує прес-служба слова О. Синютки.

За його словами, вибух меморіалу в січні 2017 року був провокацією, вчиненою для погіршення українсько-польських відносин людьми, що підіграють російській агресії.

Водночас Ян Пєкло зазначив, що третя сторона намагається посварити Україну і Польщу, тому потрібно робити все для поліпшення двосторонніх відносин у всіх сферах.

Як повідомлялося, вночі 8 січня поточного року невідомі підірвали меморіал на місці села Гута Пеняцька, жителів якого знищили гітлерівські війська під час каральної операції 26 лютого 1944 року. За фактом вандалізму порушено кримінальне провадження, розслідуванням якої займається поліція.