В Авдіївці все ще відсутня електроенергія, вода подається за графіком

У м. Авдіївка Донецької області станом на 7:00 понеділка централізоване електропостачання відсутнє, водопостачання здійснюється за графіком.

"Станом на 7 годин 27 лютого централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу", - зазначено в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у понеділок.

Повідомляється, що об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів.

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара.

До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 33 людини та 12 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 24 січня внаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу м. Авдіївка, у результаті чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.