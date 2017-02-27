Десятеро осіб загинули, півсотні травмовані за неділю на дорогах України

За минулу добу на автомобільних дорогах України десять осіб загинули, ще п'ятдесят дістали травми унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

"Критичний рівень аварійності минулу добу зафіксовано лише в двох областях країни. На автошляхах загинули 10 осіб, травмовано - 50 громадян", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок вранці на сайті Нацполіції України.

Станом на 9.00 понеділка критичний рівень аварійності зафіксовано лише в Івано-Франківській та Волинській областях.

Високий рівень аварійності, тобто збільшення кількості ДТП на 10-50%, зафіксовано у Хмельницькій та Черкаській.