Події

10:37 27.02.2017

Десятеро осіб загинули, півсотні травмовані за неділю на дорогах України

За минулу добу на автомобільних дорогах України десять осіб загинули, ще п'ятдесят дістали травми унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

"Критичний рівень аварійності минулу добу зафіксовано лише в двох областях країни. На автошляхах загинули 10 осіб, травмовано - 50 громадян", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в понеділок вранці на сайті Нацполіції України.

Станом на 9.00 понеділка критичний рівень аварійності зафіксовано лише в Івано-Франківській та Волинській областях.

Високий рівень аварійності, тобто збільшення кількості ДТП на 10-50%, зафіксовано у Хмельницькій та Черкаській.

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