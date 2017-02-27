Події

10:44 27.02.2017

СБУ ліквідувала в Сумах незаконний канал телефонного зв'язку, контрольований з Росії

Служба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією ліквідувала в Сумах неконтрольований канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено управляли з Росії.

Як повідомляє в понеділок прес-центр СБУ, четверо сумчан через Інтернет з допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації.

"Потім трафік оброблявся спеціалізованиv програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом і під виглядом місцевих телефонних розмов транслювався в мережі українських операторів мобільного зв'язку. Таким чином здійснювався телефонний зв'язок, зокрема і з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники отримували у вигляді електронних переказів від російської фірми.

Під час обшуків в офісах і місцях проживання зловмисників правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, "сім-банк", бездротові модеми і 150 карток українських операторів стільникового зв'язку.

Загальна вартість вилученого обладнання становить понад 500 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності. Також вивчається можлива зв'язок зловмисників з російськими спецслужбами.

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