У Львові чоловік обстріляв будівлю лікарні з пневматичного пістолета

Співробітники поліції затримали жителя Львова, який обстріляв будівлю місцевої лікарні з пневматичного пістолета.

Як повідомляє в понеділок прес-служба управління поліції охорони у Львівській області, 26 лютого близько 23.30 невідомий тричі вистрілив у вікна пологового відділення однієї з лікарень у Личаківському районі.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 24-річного жителя Львова. У нього вилучили пневматичний пістолет і кулі.