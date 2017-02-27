Події

10:58 27.02.2017

У Львові чоловік обстріляв будівлю лікарні з пневматичного пістолета

Співробітники поліції затримали жителя Львова, який обстріляв будівлю місцевої лікарні з пневматичного пістолета.

Як повідомляє в понеділок прес-служба управління поліції охорони у Львівській області, 26 лютого близько 23.30 невідомий тричі вистрілив у вікна пологового відділення однієї з лікарень у Личаківському районі.

За підозрою в скоєнні цього злочину затримано 24-річного жителя Львова. У нього вилучили пневматичний пістолет і кулі.

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