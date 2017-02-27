Події

11:26 27.02.2017

Скоротити кредити пов'язаним особам мають 36 банків - НБУ

За результатами діагностики Національного банку України (НБУ), скоротити кредити пов'язаним особам мають 36 банків, повідомляється на веб-сайті НБУ.

"За результатами діагностики було ідентифіковано перевищення нормативу максимального розміру кредитного ризику із заборгованості з пов'язаними особами 44 банках. На початок 2017 року чотири банки з їх числа були виведені з ринку, ще чотири привели норматив у відповідність до вимог НБУ", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, НБУ виконав вимоги меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) і завершив в 2016 році процедуру діагностичного обстеження операцій, пов'язаних з банками осіб. В минулому році була проведена діагностика 81-го банку, ще 18 банків регулятор перевірив у 2015 році.

Як зазначається у повідомленні, до кінця 2016 року регулятор погодив трирічні графіки зниження обсягу заборгованості пов'язаних осіб восьми банківським установам. На розгляді перебувають 15 планів-заходів, які надані банками другої і третьої двадцятки. Протягом 2017 року очікується отримання останніх 13 графіків приведення нормативу максимального розміру кредитного ризику із заборгованості з пов'язаними з банками особами протягом наступних трьох років.

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