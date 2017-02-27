У штабі Ахметова заявляють, що гумдопомогу доставляють незахищеним категоріям населення Донбасу у відповідності з законодавством

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова заявляє, що надає гуманітарну допомогу найбільш незахищеним категоріям мирного населення Донбасу (літнім людям, дітям, інвалідам та багатодітним сім'ям) по обидва боки лінії зіткнення.

"У машинах з гуманітарною допомогою перевозять лише продукти харчування: макарони, цукор, борошно, соняшникову олію, паштет, горох, пшоно, вівсяні пластівці. Продукти, з яких формуються набори, ніколи не продавалися і не продаються. Кожна позиція у наборі маркується стікером: "Гуманітарна допомога. Не для продажу", - йдеться у відповіді штабу на заяви окремих народних депутатів, які мають намір перекрити трасу Донецьк-Маріуполь.

У штабі Р. Ахметова зазначили, що допомогу доставляють виключно у відповідності з чинним законодавством, на кожну партію отримуються дозволи в Міністерстві соціальної політики України, офіційно оформлюються договори з перевізниками, які доставляють гуманітарні вантажі. Автоколони з допомогою відкриті для перевірки на будь-якому етапі їх формування та доставки.

Як повідомлялося, увечері в неділю, 26 лютого, народний депутат України Володимир Парасюк повідомив, що сформовані три мобільні групи для контролю над пунктом в'їзду/виїзду "Новотроїцьке" і об'їзних шляхів.

"Організовано редут "Соловейко" та сформовано три мобільні групи, що контролюватимуть КПВВ "Новотроїцьке" через яке проходять "гумконвої" Ахметова. Також здійснюватиметься патрулювання об'їзних шляхів, якими переміщується контрабанда", - написав В. Парасюк на своїй сторінці в Facebook.