Бойовики обстріляли насосну станцію на Донбасі

Бойовики обстріляли Південнодонбаську насосну станцію першого підйому в Донецькій області, повідомляє КП Компанія "Вода Донбасу".

Як повідомляється на офіційному сайті підприємства, в понеділок близько 7:40 ранку на територію станції потрапило 3 бойових снаряди, також були посічені стіни прохідної.

Персонал під час обстрілу перебував у бомбосховищі.

За Південнодонбаським водопроводом вода подається також на Червоноармійську і Великоанадольску фільтрувальні станції.