Кубів 1-2 березня у Брюсселі зустрінеться з Домбровскісом і Ганом

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів 1-2 березня відвідає Брюссель (Бельгія).

Як повідомляється на офіційному сайті Європейської Комісії в понеділок, С. Кубів 1 березня проведе зустріч з єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнесом Ганом.

На 2 березня у першого віце-прем'єра запланована зустріч з віце-президентом Європейської Комісії з питань євро - і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.