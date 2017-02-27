Очільники ОРДЛО не можуть припинити поставки вугілля, оскільки це вже зробили українські активісти - Штаб блокади

У Штабі блокади торгівлі з окупантами заявляють, що ватажки окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) не можуть припинити поставки вугілля на підконтрольну Києву територію України, оскільки їх перекрили волонтери та активісти.

У заяві штабу, яку в понеділок оприлюднено на офіційній сторінці у соцмережі Facebook, сказано, що окупаційна влада ОРДЛО вимагає від Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу, в іншому разі вони погрожують націоналізувати "підконтрольні підприємства" на окупованій території, а також обіцяють припинити постачання вугілля Києву.

"По-перше, припинити постачати вугілля окупанти не можуть, тому що його припинили волонтери та активісти. По-друге, коли наступного разу чиновники заявлятимуть щось на кшталт "підконтрольні підприємства на непідконтрольній території", треба нагадувати їм про "націоналізацію" в стилі Плотницького-Захарченка", - заявили в штабі.

"Паніка окупаційної влади" - це найкращий доказ того, що блокада болісно б'є по кишенях окупантів. Що гірше окупантові – то краще Україні", - наголосили у штабі.

Як повідомлялося, 27 лютого глави "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір запровадити зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, що перебувають на підконтрольних їм територіях, якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокаду не буде знято. Вони також обіцяють припинити постачання Києву вугілля.